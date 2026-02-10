В России собрались маршрутизировать выпускников вузов

Глава Минтруда Котяков призвал сломать тренд на уход выпускников вузов в курьеры

Российские власти должны переломить тренд, в рамках которого выпускники вузов не хотят работать по специальности, а выбирают идти в курьеры. Об этом в интервью журналу «Эксперт» рассказал глава Минтруда Антон Котяков.

Чиновник признал, что у курьеров неплохой уровень дохода и низкий вход в профессию, а это привлекает молодых людей, которые не знают, что им делать с дипломом.

«Наша задача — сопроводить ребят к профильному работодателю, маршрутизировать их», — подчеркнул Котяков.

По его мнению, молодежь должна заранее понимать, где им придется работать в будущем, каков будет их «карьерный трек». В рамках этой работы министерство работает со старшими классами школ, последними курсами училищ и вузов, соединяя их через кадровые центры напрямую с конкретными предприятиями.

Ранее Котяков заверил, что кадровый дефицит, с которым Россия столкнулась в последние годы не станет поводом для очередного повышения пенсионного возраста (действующая пенсионная реформа завершается в 2032 году). По его мнению, главным резервом для рынка труда является молодежь в возрасте 18-27 лет.

В середине января пресс-служба сервиса hh.ru сообщила, что средняя предлагаемая зарплата для курьеров в России за последний месяц достигла показателя почти в 170 тысяч рублей.