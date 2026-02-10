Лавров оценил способность России противостоять США

Лавров: Россия бросает вызов США на разных направлениях экономики

Несмотря на сохраняющееся санкционное давление, Россия успешно бросает вызов США на разных направлениях экономики. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров в интервью телеканалу «НТВ», его текст есть в распоряжении «Ленты.ру».

«Наши ведущие позиции на рынке ядерной энергетики в мире тоже бросают вызов американцам. В странах, где у нас уже есть проекты, опыт работы, в том числе и у наших соседей, у ряда европейских стран, американцы работают над тем, чтобы переквалифицировать их энергетику на свои стандарты. Этого они тоже не скрывают», — отметил глава внешнеполитического ведомства.

Лавров также подчеркнул, что Москва не приемлет такие инструменты, как санкции и тарифы, которые активно использует Вашингтон в мировой экономике.

Ранее Лавров заявил, что США хотят взять под свой контроль всю экономику и маршруты обеспечения всех ведущих государств энергетическими ресурсами. Дипломат также подчеркнул, что Вашингтон пытается обеспечить доминирование в мировой экономике, нарушая принципы честной конкуренции.