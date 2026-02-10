McDonald's зарегистрировал товарный знак в России

Роспатент: Сеть ресторанов McDonald's зарегистрировала товарный знак в России

Ушедшая из России сеть ресторанов быстрого питания McDonald's зарегистрировала в стране одноименный товарный знак. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на электронную базу Роспатента.

По данным ведомства, компания подала заявку в декабре 2024 года. В 2026 году Роспатентом было принято решение зарегистрировать товарный знак.

Товарный знак McDonald's может использоваться в России для продажи продуктов питания, готовых блюд и напитков, а также игрушек и посуды.

Ранее стало известно, что McDonald's зарегистрировал в России семь товарных знаков: «Биг тейсти», «Квотер паундер», «Роял чизбургер», McFresh, McFlurry, Big Mac и «МакДоставка».

Ушедшие из России компании регулярно подают заявки на регистрацию товарных знаков, чтобы не потерять право на них на российском рынке, однако ни в одном из случаев такая практика не привела к возвращению.