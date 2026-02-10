Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Мир
23:21, 10 февраля 2026Мир

Финский политик рассказал о последствиях ухудшения отношений с Россией

Мема заявил, что Финляндия может стать второй Украиной
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Финляндия может повторить судьбу Украины, заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема в социальной сети X.

По его словам, финские политики разрушили отношения с Россией. Как уточнил депутат, от этого страдает экономика, а уровень безработицы самый высокий в Европе.

«Момент деликатный, высок риск того, что Финляндия станет второй Украиной. Милитаризация усиливается», — предупредил он о вероятных последствиях.

Ранее Мема заявил, что Финляндия, направив Украине новый пакет помощи, еще сильнее ухудшит отношения с Россией. Он указал, что власти Финляндии выбрали очень опасный путь и при этом даже не осознают, насколько безответственно поступают.

