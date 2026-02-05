В Финляндии предрекли ухудшение отношений с Россией

Мема: Финляндия выбрала очень рискованный путь в отношениях с Россией

Финляндия, направив Украине новый пакет помощи, еще сильнее ухудшит отношения с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Он указал, что власти Финляндии выбрали очень опасный путь и при этом даже не осознают, насколько безответственно поступают. По словам политика, Хельсинки после вступления в НАТО стал вести себя более агрессивно в отношении Москвы.

«Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета», — считает он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы и окончательно потеряла статус «честного брокера».