Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:12, 5 февраля 2026Мир

В Финляндии предрекли ухудшение отношений с Россией

Мема: Финляндия выбрала очень рискованный путь в отношениях с Россией
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Steffen Trumpf / Globallookpress.com

Финляндия, направив Украине новый пакет помощи, еще сильнее ухудшит отношения с Россией. Об этом заявил член финской партии «Альянс свободы» Армандо Мема на своей странице в соцсети X.

Он указал, что власти Финляндии выбрали очень опасный путь и при этом даже не осознают, насколько безответственно поступают. По словам политика, Хельсинки после вступления в НАТО стал вести себя более агрессивно в отношении Москвы.

«Все руководство Финляндии продолжает на высокой скорости мчаться к эскалации конфликта с Россией. Это катастрофические меры для Финляндии, которая больше выиграет от политики нейтралитета», — считает он.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Финляндия после вступления в Североатлантический альянс стала одним из самых непримиримых оппонентов Москвы и окончательно потеряла статус «честного брокера».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Вы либо туда, либо к нам». Лавров описал детали разговора президента Украины с Путиным во время исторических событий на Майдане

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Зеленский анонсировал новые боевые операции СБУ

    Стало известно о недвижимости Нагиева в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей

    Четырех российских спортсменов обвинили в нарушении правил допуска на Олимпиаду

    Зеленский рассказал о следующих переговорах с Россией и США

    Трамп пообещал с оружием в руках защитить одну территорию

    Россиян призвали отказаться от посещения одной страны

    Умеров отчитался о переговорах в Абу-Даби

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok