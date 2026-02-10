Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
01:06, 10 февраля 2026Россия

Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

Минобороны РФ: За шесть часов дежурными средствами ПВО уничтожены 20 БПЛА ВСУ
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Global Look Press

Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале рассказало о работе дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 до 23:00 по московскому времени 9 февраля.

В небе над Россией за этот период времени было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 12 штук, еще пять БПЛА уничтожили над Курской областью, и три беспилотника сбили российские военные над акваторией Азовского моря.

Ранее жители Геленджика сообщали о серии взрывов в небе над городом, а также о ярких вспышках и гуле моторов.

Информации о пострадавших и разрушениях от вражеских БПЛА не поступало.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Россиянин с игрушечным автоматом напугал жителей высоток

    Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Мужчин предупредили о серьезных последствиях увеличения пениса

    Попавшая на обложку Vogue российская модель показала фото в бикини и вызвала ажиотаж

    На Украине заметили новую способность российских «Гераней» после отключения Starlink

    Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok