Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

Минобороны РФ: За шесть часов дежурными средствами ПВО уничтожены 20 БПЛА ВСУ

Министерство обороны России в своем официальном Telegram-канале рассказало о работе дежурных средств противовоздушной обороны (ПВО) в период с 17:00 до 23:00 по московскому времени 9 февраля.

В небе над Россией за этот период времени было перехвачено и уничтожено 20 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Больше всего беспилотников было сбито над территорией Брянской области — 12 штук, еще пять БПЛА уничтожили над Курской областью, и три беспилотника сбили российские военные над акваторией Азовского моря.

Ранее жители Геленджика сообщали о серии взрывов в небе над городом, а также о ярких вспышках и гуле моторов.

Информации о пострадавших и разрушениях от вражеских БПЛА не поступало.