Москвичам рассказали об отклонении от нормы

Синоптик Леус: Температура в Москве продолжает быть аномально низкой

В Москве продолжается морозная февральская погода с аномальными отклонениями. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 10 февраля, столичный регион окажется под влиянием северной периферии ушедшего на юг антициклона. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе будет держаться на уровне минус 8-10 градусов Цельсия, по области ожидается минус 7-12 градусов, что на 4-5 градуса ниже климатической нормы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 11 февраля, днем ожидается небольшой снег. Ночью ожидается минус 15-17 градусов Цельсия, днем минус 7-9 градусов.

Ранее жителям столицы предсказали оттепель на День святого Валентина.