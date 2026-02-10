Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
09:15, 10 февраля 2026Экономика

Москвичам рассказали об отклонении от нормы

Синоптик Леус: Температура в Москве продолжает быть аномально низкой
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

В Москве продолжается морозная февральская погода с аномальными отклонениями. Об этом в Telegram-канале сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Во вторник, 10 февраля, столичный регион окажется под влиянием северной периферии ушедшего на юг антициклона. В такой ситуации ожидается преимущественно облачная погода, местами пройдет небольшой снег.

Температура воздуха в городе будет держаться на уровне минус 8-10 градусов Цельсия, по области ожидается минус 7-12 градусов, что на 4-5 градуса ниже климатической нормы. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 2-7 метра в секунду. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 742 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы.

В среду, 11 февраля, днем ожидается небольшой снег. Ночью ожидается минус 15-17 градусов Цельсия, днем минус 7-9 градусов.

Ранее жителям столицы предсказали оттепель на День святого Валентина.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Появились подробности смерти лично награжденного Путиным известного экс-вагнеровца

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Стало известно о преимуществах российского дрона-матки

    Путин назвал приоритет для российской дипломатии

    Стало известно об участии Трампа в расследовании против Эпштейна в 2006 году

    В России собрались искусственно продвигать отечественные товары

    Четырехэтажную порностудию накрыли в элитном квартале таунхаусов российского региона

    В США рассказали о наживающихся на украинском конфликте социопатах

    Появились подробности о последних днях жизни мэтра российской адвокатуры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok