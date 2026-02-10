Мужчина без штанов позвонил в дверь и потребовал у хозяйки секса

В Великобритании пьяный мужчина пришел к незнакомой женщине домой со спущенными штанами и потребовал секса. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в июне 2024 года в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Около семи часов вечера пьяный Хамда Салах позвонил в дверь жилого дома. Когда хозяйка открыла, он стоял на пороге со спущенными брюками. На вопрос, что ему нужно, он ответил: «Секс». Женщина отказала, а когда Салах попытался войти внутрь, захлопнула дверь.

После этого он забрался в соседний дом и украл около 160 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей). После его ухода там нашли испачканную мочой постель и две разбитые фоторамки. Виновника удалось определить по пятну крови на месте происшествия.

У Салаха уже было два условных приговора — за половое преступление и хулиганство, а затем за нападение и хранение марихуаны. На этот раз суд приговорил его к трем годам лишения свободы и пожизненному включению в реестр лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что жительница США проснулась и обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. После недолгой борьбы женщине удалось открыть входную дверь и выставить злоумышленника на улицу.

