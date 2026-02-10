Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
00:30, 10 февраля 2026Из жизни

Мужчина без штанов позвонил в дверь и потребовал у хозяйки секса

Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: North News & Pictures Ltd

В Великобритании пьяный мужчина пришел к незнакомой женщине домой со спущенными штанами и потребовал секса. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

Инцидент произошел в июне 2024 года в городе Ньюкасл-апон-Тайн. Около семи часов вечера пьяный Хамда Салах позвонил в дверь жилого дома. Когда хозяйка открыла, он стоял на пороге со спущенными брюками. На вопрос, что ему нужно, он ответил: «Секс». Женщина отказала, а когда Салах попытался войти внутрь, захлопнула дверь.

После этого он забрался в соседний дом и украл около 160 фунтов стерлингов (17 тысяч рублей). После его ухода там нашли испачканную мочой постель и две разбитые фоторамки. Виновника удалось определить по пятну крови на месте происшествия.

Материалы по теме:
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог. Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
Украинская японка, сексуальные домогательства и роковой осьминог.Главные скандалы 2024 года из мира самых красивых
18 декабря 2024
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин. Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
Маньяк с добрыми глазами безнаказанно пытал десятки женщин.Спустя 30 лет молчания он признается в новых преступлениях
22 января 2022
Великий лгун. Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
Великий лгун.Почему преступника, которого называли смесью Тома Рипли и Ганнибала Лектера, отпустили на свободу?
23 января 2023

У Салаха уже было два условных приговора — за половое преступление и хулиганство, а затем за нападение и хранение марихуаны. На этот раз суд приговорил его к трем годам лишения свободы и пожизненному включению в реестр лиц, совершивших половые преступления.

Ранее сообщалось, что жительница США проснулась и обнаружила возле своей кровати голого незнакомца, забравшегося в ее квартиру. После недолгой борьбы женщине удалось открыть входную дверь и выставить злоумышленника на улицу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Цифра намного меньше». Бывший командир «Азова» упрекнул Генштаб ВСУ во лжи о потерях армии России

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Россиянин с игрушечным автоматом напугал жителей высоток

    Украинскому скелетонисту запретили использовать на Олимпиаде расхваленный Зеленским шлем

    Минобороны рассказало о попытках ВСУ атаковать Россию

    Мужчин предупредили о серьезных последствиях увеличения пениса

    Попавшая на обложку Vogue российская модель показала фото в бикини и вызвала ажиотаж

    На Украине заметили новую способность российских «Гераней» после отключения Starlink

    Главком ВС Нидерландов признал успехи армии России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok