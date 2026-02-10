Британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive признал бессмысленность переговоров по урегулированию на Украине без России.
Он напомнил, что европейцы, американцы и Киев говорили, что пришли к соглашению, достигли его на 90 процентов, однако все это разговоры по одну сторону.
Экс-коммодор добавил, что важным является налаживание военных контактов между Россией и США, поскольку Пентагон хорошо понимает происходящее на линии боевого соприкосновения.
«Они знают, что происходит на фронте, поэтому перед ними стоит вопрос не в том, проигран ли конфликт, а в том, каким образом это случилось», — сказал Джерми.
Ранее он заявил, что Киев и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах из-за сложившейся инфраструктурной катастрофы на Украине.