Мир
21:13, 10 февраля 2026Мир

На Западе признали бессмысленность переговоров по Украине без России

Экс-коммодор Джерми признал бессмысленность переговоров по Украине без России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash.com

Британский коммодор в отставке Стивен Джерми в эфире YouTube-канала Deep Dive признал бессмысленность переговоров по урегулированию на Украине без России.

Он напомнил, что европейцы, американцы и Киев говорили, что пришли к соглашению, достигли его на 90 процентов, однако все это разговоры по одну сторону.

Экс-коммодор добавил, что важным является налаживание военных контактов между Россией и США, поскольку Пентагон хорошо понимает происходящее на линии боевого соприкосновения.

«Они знают, что происходит на фронте, поэтому перед ними стоит вопрос не в том, проигран ли конфликт, а в том, каким образом это случилось», — сказал Джерми.

Ранее он заявил, что Киев и Европа обязаны выполнить требования России на переговорах из-за сложившейся инфраструктурной катастрофы на Украине.

