02:55, 10 февраля 2026

На Западе заявили о новых уступках Украины

Фриман: Украине придется отдать России что-то еще, кроме потерянных земель
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Если Украина хочет завершить конфликт, то ей придется отдать России что-то еще, кроме уже потерянных территорий. О новых уступках заявил аналитик Час Фридман на своем YouTube-канале.

«Украина проиграла и ей придется идти на компромиссы. Киев не сможет вернуть утраченные территории, более того, ему придется предложить России что-то еще, если он не хочет продолжения конфликта», — подчеркнул аналитик.

По его словам, в случае продолжения конфликта Украина потеряет еще больше территорий.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что на прошедших 4-5 февраля в Абу-Даби (ОАЭ) переговорах с Россией Украина отказалась уходить из Донбасса. Он также прокомментировал инициативу американской стороны, предлагавшей создать на спорных территориях свободную экономическую зону. По словам Зеленского, «ни Украина, ни Россия никогда не были в восторге» от нее.

