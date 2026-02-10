Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:14, 10 февраля 2026Мир

На Западе заявили о подготовке войны ЕС и России

В отчете Мюнхенской конференции по безопасности говорится о войне ЕС и России
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Roman Naumov / URA.RU / Global Look Press

В отчете Мюнхенской конференции по безопасности, носящем названием «Под угрозой уничтожения», говорится о подготовке войны Европейского союза (ЕС) с Россией. Доклад опубликован на сайте конференции.

В частности, автор отчета ссылается на оценки западных разведывательных служб, согласно которым Россия сможет за шесть месяцев подготовиться к «локальной» войне против одной из соседних стран.

Также в докладе говорится о якобы активизации Россией кампании гибридной войны в Европе, к которой относят вандализм, поджоги и кибератаки.

Кроме того, в докладе подчеркивается, что изменившаяся позиция Вашингтона «усилила чувство незащищенности в Европе», а военная поддержка Украины со стороны США резко сократилась с января 2025 года.

На этом фоне страны-члены ЕС призвали действовать решительнее: увеличить расходы на оборону и разработать общие приоритеты в области вооружений, говорится в докладе.

Ранее стало известно, что европейские страны, не обладающие ядерными силами, обсуждают возможность разработки собственного оружия массового поражения из-за России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бракованные медали, золото самой сексуальной конькобежки мира и дебют российской саночницы. Как прошел третий день Олимпиады

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Перед самолетом Вэнса расстелили армянский ковер

    На Западе заявили о подготовке войны ЕС и России

    Определен удивительный фактор повышения риска заболеваний полости рта

    Британский самолет-разведчик заметили над Черным море

    Дождь из кипятка в лифтах самого элитного небоскреба «Донстроя» попал на видео

    На Западе раскрыли новый хитрый план Евросоюза

    Корейский губернатор извинился за слова об импорте девственниц

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok