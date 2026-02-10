В российском городе на прохожих едва не упала глыба льда

В Костроме на прохожих с крыши едва не рухнула ледяная глыба

В Костроме ледяная глыба едва не упала на голову прохожих. Об этом очевидцы написали в Telegram-канале «ЧП Кострома | Новости | Происшествия».

Инцидент произошел в районе улицы Советской. По словам проезжавшего мимо автомобилиста, наледь обрушилась с крыши многоэтажного дома и пролетела всего в нескольких шагах от шедших по улице горожан. «Ехал в сторону улицы Титова, на моих глазах упал лед перед людьми с дома на Советской № 121. Вот так у нас следят за безопасностью…» — поделился он с подписчиками канала.

Как пишет издание Logos44 со ссылкой на мэрию, управляющей компании, обслуживающей дом, уже выдали предписание на очистку кровли, а фотографии с места событий направили в административную комиссию для наложения штрафа.

Ранее в другом российском городе, Горнозаводске, упавший с крыши здания снег полностью засыпал прогуливавшихся подростков. По факту случившегося возбудили уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечавших требованиям безопасности.