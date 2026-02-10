Найден простой способ избавиться от панических атак без таблеток

Front Psychiatry: Тренировки помогают избавиться от панического расстройства

Короткие, но интенсивные физические нагрузки могут помогать людям с паническим расстройством эффективнее стандартных методов терапии. К такому выводу пришли исследователи, опубликовавшие результаты исследования в журнале Frontiers in Psychiatry.

Ученые сравнили привычную технику когнитивно-поведенческой терапии — расслабляющие упражнения — с программой кратковременных интенсивных тренировок. В исследовании приняли участие 102 пациента с диагнозом «паническое расстройство», которые в течение 12 недель занимались три раза в неделю. Одной группе предлагали упражнения на расслабление мышц, другой — интервальные тренировки с короткими отрезками бега высокой интенсивности.

Результаты показали, что у участников, выполнявших интенсивные упражнения, быстрее и сильнее снижалась выраженность панических симптомов, тревоги и депрессии. Также у них реже возникали панические атаки и они переносились легче. Положительный эффект сохранялся как минимум полгода после начала наблюдений.

По словам авторов, такой формат нагрузки работает как «естественная» форма воздействия на телесные ощущения, которые обычно пугают людей с паническим расстройством — учащенное сердцебиение, одышка, потливость. При этом метод оказался доступным, недорогим и более привлекательным для пациентов, чем традиционные упражнения, что повышает шансы на регулярные занятия и устойчивый результат.

