Назван способ определить звонящего с неизвестного номера

Доцент Тимофеев: Проверить номер звонящего можно в интернете

Проверить звонящего с неизвестного номера можно в интернете. Такой способ назвал доцент Александр Тимофеев в беседе с агентством «Прайм».

Эксперт напомнил, что множество компаний публикуют свои номера в открытом доступе. Кроме того, поисковый запрос поможет установить оператора и регион регистрации звонившего. При этом есть и другие способы проверки, отметил доцент.

«В первую очередь, самостоятельно стоит выполнить поиск по своему же телефону — так можно убедиться, был ли телефон в записях контактов, смс или чатах в мессенджерах. Многие номера определяются автоматически. Так, например, при звонке незнакомого абонента на экране появится мелким шрифтом название организации», — рассказал Тимофеев.

Ранее в МВД предупредили, что аферисты, используя поддельные документы, могут получить дубликат сим-карты у оператора связи. В результате в их распоряжении могут оказаться СМС-сообщения, коды подтверждения и другие личные данные жертвы.