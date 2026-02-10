Реклама

Названы главные препятствия для новых китайских автобрендов в России

Марина Аверкина

Фото: Nick Carey / Reuters

По каким причинам новые китайские автопроизводители не могут попасть на российский рынок, председатель комитета по работе с Китаем Ассоциации экспортеров и импортеров Андрей Коган объяснил «Российской газете».

Формальных препятствий, включая санкционные ограничения, для этого сейчас нет. По словам эксперта, появление новых автомобильных марок из Китая в России в настоящее время сдерживает ряд экономических причин. Главным вопросом стала финансовая целесообразность такого шага для самих производителей.

Прежде всего, это значительный рост утилизационного сбора. Эта мера практически нивелировала одно из основных конкурентных преимуществ китайского автопрома — доступную цену. Ситуацию осложняет общее снижение покупательского спроса на новые машины в нашей стране. Кроме того, объем российского рынка для крупных китайских автоконцернов является недостаточно большим, чтобы рассматривать его как приоритетный. «Дополнительно на решения могут влиять и изменения в китайской системе господдержки экспансии на внешние рынки», — отметил эксперт.

Коган добавил, что некоторые китайские бренды, такие как Wuling, изначально ориентированы преимущественно на внутренний рынок своей страны и почти не занимаются экспортом. «Такая стратегия долгое время была осознанным выбором компании, хотя при изменении условий она может быть пересмотрена», — объясняет он.

Эксперт отметил и позицию российских дилеров. Даже известные марки без уверенных гарантий по маркетинговой поддержке, развитой сервисной сети и наличия складов запасных частей вызывают у дилеров сомнения. Окончательное решение зависит от расчетов экономической эффективности и наличия надежного партнера в России, подытожил Коган.

Ранее автомобилистам назвали шесть проблем, которые вызывает длительный простой машины.

