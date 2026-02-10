Умер адвокат Генрих Падва

08:37, 10 февраля 2026Бывший СССР

Офицеры ВСУ начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха мирных жителей

Марочко: Офицеры ВСУ ходят с охраной по Запорожью, опасаясь мирных жителей
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Jack Taylor / Reuters

Офицеры Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха нападения на них мирных жителей. Об этом в беседе с ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

«В городе Запорожье остаются офицеры, но они пытаются "не отсвечивать". Передвигаются по городу в сопровождении охраны, по два-три человека. Вероятно, боятся нападений со стороны местного населения», — рассказал эксперт.

Он добавил, что ВСУ нарастили в городе активность по созданию ложных целей в попытках запутать российские разведывательные органы.

Ранее Марочко рассказал, что подразделения ВСУ превращают Запорожье в крепость. По его словам, гражданская инфраструктура все активнее используется украинским командованием в военных целях.

