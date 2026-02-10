Определен скрытый фактор снижения когнитивных функций

JAD: Системное воспаление в организме вызывает когнитивные нарушения

Хроническое воспаление в организме может быть одним из ключевых факторов, связывающих ожирение и возрастное ухудшение когнитивных функций. К такому выводу пришли исследователи из Канады. Их работа показала, что повышенный уровень системного воспаления обнаруживается примерно у двух третей пожилых людей с когнитивными нарушениями — против трети среди когнитивно здоровых участников. Результаты опубликованы в Journal of Alzheimer’s Disease (JAD).

Ученые изучали феномен хронического воспаления, которое усиливается с возрастом и повышает риск деменции. Хотя воспаление постепенно растет у всех, его выраженность сильно зависит от образа жизни и общего состояния здоровья. Особенно заметную роль, как показал анализ, играет масса тела: ожирение оказалось самым сильным фактором, связанным с повышенным воспалением, опередив по значимости качество сна и питания.

В исследование вошли данные 514 участников в возрасте от 50 до 90 лет, собранные в рамках канадского проекта COMPASS-ND. Участников оценивали по уровню воспалительных маркеров, когнитивным тестам, состоянию сердечно-сосудистой системы, образу жизни и изменениям белого вещества мозга по МРТ. Повышенное воспаление чаще выявлялось у людей с деменцией и легкими когнитивными нарушениями, особенно при наличии сосудистых заболеваний.

Авторы подчеркивают, что многие факторы, влияющие на воспаление, потенциально обратимы. Хотя пока не ясно, может ли прямое лечение воспаления предотвратить деменцию, результаты указывают на важность ранней профилактики. Контроль веса, сердечно-сосудистого здоровья и других аспектов образа жизни может сыграть заметную роль в снижении риска возрастного когнитивного снижения.

Ранее стало известно, что жировые отложения во внутренних органах ускоряют старение мозга.