16:44, 10 февраля 2026Наука и техника

Пакистан представил похожий на «Ланцет» бензиновый дрон

Пакистан представил похожий на «Ланцет» дрон-камикадзе Yalghar-200 в Эр-Рияде
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Akhtar Soomro / Reuters

Пакистанская оборонная группа Global Industrial & Defence Solutions представила новый дрон-камикадзе Yalghar-200 на выставке World Defense Show 2026 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Об этом пишет Army Recognition.

Аппарат с X-образным крылом похож по общей компоновке на российские дроны семейства «Ланцет». Заявленная дальность Yalghar-200 составляет 200 километров, а длительность полета — 80-120 минут. Изделие оснастили бензиновым двигателем. Беспилотник можно запускать с наземных установок и с воздушных носителей.

Автор допустил, что аппарат с максимальной взлетной массой 50 килограммов сможет нести боевые части весом до 20 килограммов. Это позволит Yalghar-200 поражать укрепления и бронетехнику противника. В публикации подчеркнули, что концепция пакистанского дрона отражает уроки, извлеченные из недавних конфликтов.

В январе компания ZALA назвала устойчивость российского «Ланцета-Э» к воздействию систем радиоэлектронной борьбы ключевым преимуществом комплекса.

