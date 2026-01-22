Реклама

20:06, 22 января 2026Наука и техника

Названы ключевые преимущества «Ланцета-Э»

ZALA: Преимущество «Ланцета-Э» — устойчивость к РЭБ
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Кямаля Алиева / РИА Новости

Устойчивость российского «Ланцета-Э» к воздействию систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) назвали ключевым преимуществом комплекса. Об этом компания ZALA сообщила в Telegram.

«Среди ключевых преимуществ "Ланцета-Э" — устойчивость к средствам РЭБ, высокая точность поражения и быстрое развертывание», — говорится в сообщении.

Производитель отметил, что разведывательно-ударный комплекс «Ланцет», который состоит из разведывательного дрона и ударных аппаратов, подтвердил свои характеристики в боевых условиях. Разведчик Z-16Э способен автономно идентифицировать обнаруженные цели.

Ранее в январе компания ZALA показала полный состав разведывательно-ударного комплекса с дронами-камикадзе «Ланцет-Э» в ходе международной выставки UMEX 2026 в Абу-Даби.

В том же месяце стало известно, что барражирующие боеприпасы комплекса «Ланцет» вывели из строя более четырех тысяч единиц военной техники Вооруженных сил Украины.

