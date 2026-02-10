Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Бывший СССР
14:35, 10 февраля 2026Бывший СССР

Политолог раскрыл последствия отказа Казахстана от суперпрезидентской формы правления

Политолог Лепехин: Конституционная реформа сблизит Казахстан с Европой
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Отказ от суперпрезидентской формы правления сблизит Казахстан с Европой. Такое мнение выразил председатель Совета Института ЕАЭС Владимир Лепехин, его цитирует газета «Взгляд».

Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев объявил, что страна переходит к президентской республике с авторитетным, влиятельным парламентом. По мнению Лепехина, конституционная реформа говорит об отдалении Казахстана от постсоветской повестки к европейской. «Если этот курс подтвердится, реформы могут негативно сказаться на казахско-российских отношениях. По сути, казахская сторона сигнализирует об отдалении от орбиты Москвы», — подчеркнул политолог.

О необходимости принятия новой Конституции Казахстана Токаев заявил в конце января. По его словам, правки перезагрузят всю государственную матрицу.

