17:53, 10 февраля 2026Интернет и СМИ

Популярная российская блогерша спаслась от мошенников благодаря лени

Блогерша Гаврилина спаслась от мошенников, представившихся доставщиками цветов
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Unsplash

Популярная российская блогерша Юлия Гаврилина благодаря лени спаслась от мошенников, представившихся сотрудниками службы доставки цветов. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

По словам Гаврилиной, недавно ей позвонили неизвестные и сообщили, что ей нужно принять доставку цветов. Блогерша объяснила собеседникам, что она находится не в Москве, но букет сможет получить ее менеджер. Тогда мошенники попросили ее продиктовать код из СМС, утверждая, что это нужно, чтобы переоформить доставку.

Блогерша призналась, что ей хотелось побыстрее закончить диалог, поэтому она положила трубку и не стала передавать код подтверждения. «Если быть честной, меня сейчас спасло только то, что я жуткая лентяйка и что глобально мне вообще по фигу на все эти заказы, доставки. (...) Если бы я сейчас что-то важное ждала, то сдуру могла бы и сказать код», — добавила Гаврилина.

Ранее стало известно, что мошенники взломали аккаунт телеведущей и блогерши Ксении Бородиной в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Она призвала подписчиков не доверять информации в ее профиле.

