Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
08:12, 10 февраля 2026Культура

Попытку Долиной вернуть популярность после скандала описали словами «Время упущено»

Продюсер Рудченко: Долина не вернет зрителя за счет смены имиджа после скандала
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Seleznev Pavel / Global Look Press

Певица Лариса Долина не сможет вернуть популярность и любовь зрителя при помощи смены имиджа после скандала с продажей квартиры. Такое мнение высказал в разговоре с aif.ru продюсер Павел Рудченко.

До этого представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что артистка готовится к радикальным переменам, в том числе и во внешности.

«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной. Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону», — признал Рудченков.

В результате смена имиджа, безусловно, привлечет внимание к певице, но не изменят к ней отношения, считает продюсер.

Ранее стало известно новое место прописки Долиной. Новую регистрацию певица оформила 25 декабря, почти сразу после решения Верховного суда.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Офицеры ВСУ начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха мирных жителей

    Зеленского предостерегли от утраты Черного моря

    В Евросоюзе назвали пять шагов для вступления Украины

    В Европе рассказали о «глубоких корнях» неприязни Орбана к Зеленскому

    ВС России атаковали тыловой аэродром ВСУ

    Молодая россиянка решила заработать на теракте ночью

    Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok