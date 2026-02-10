Попытку Долиной вернуть популярность после скандала описали словами «Время упущено»

Продюсер Рудченко: Долина не вернет зрителя за счет смены имиджа после скандала

Певица Лариса Долина не сможет вернуть популярность и любовь зрителя при помощи смены имиджа после скандала с продажей квартиры. Такое мнение высказал в разговоре с aif.ru продюсер Павел Рудченко.

До этого представитель Долиной Сергей Пудовкин заявил, что артистка готовится к радикальным переменам, в том числе и во внешности.

«Время уже упущено. Никакие репутационные шаги, касаемо творчества, коллабораций. Вот это все уже никак не повлияет и не вернет отношения зрителя непосредственно к Ларисе Долиной. Когда людям хотелось услышать ее позицию, что она все-таки думает не только про деньги, а в большей степени это творческий человек, несущий культуру и искусство, она показала другую сторону», — признал Рудченков.

В результате смена имиджа, безусловно, привлечет внимание к певице, но не изменят к ней отношения, считает продюсер.

Ранее стало известно новое место прописки Долиной. Новую регистрацию певица оформила 25 декабря, почти сразу после решения Верховного суда.