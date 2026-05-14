Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
14:02, 14 мая 2026Наука и техника

Выявлен скрытый фактор серьезных заболеваний почек

Sci Rep: Даже низкое загрязнение воздуха повышает риск заболеваний почек
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: staras / Shutterstock / Fotodom

Даже относительно низкая концентрация загрязнения воздуха может повышать риск серьезных заболеваний почек. К такому выводу пришли исследователи из Университета Сан-Паулу, опубликовавшие результаты работы в журнале Scientific Reports.

Ученые проанализировали данные о загрязнении воздуха в Сан-Паулу за 2011–2021 годы и сопоставили их с частотой госпитализаций из-за заболеваний почек. Особое внимание исследователи уделили мелким частицам PM2.5, которые образуются в основном из-за выхлопов транспорта и сжигания топлива.

Материалы по теме:
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025

Оказалось, что даже концентрации загрязняющих частиц, соответствующие допустимым нормам Всемирной организации здравоохранения, были связаны с повышенным риском госпитализаций. Особенно выраженной эта связь оказалась у мужчин. Длительное воздействие загрязнения увеличивало риск хронической болезни почек, острого повреждения почек и нарушений работы клубочков — структур, отвечающих за фильтрацию крови.

По словам исследователей, мелкие частицы способны проникать в кровоток и накапливаться в тканях почек, вызывая воспаление, повреждение клеток и ускоренное старение тканей. Авторы подчеркивают необходимость более жестких мер по снижению загрязнения воздуха, поскольку даже «умеренные» уровни загрязнения могут оказывать заметное влияние на здоровье.

Ранее ученые выяснили, что анализ крови может показывать почечные заболевания на ранних стадиях.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Пашинян объяснил позицию Армении по введению санкций против России

    Привычный вид мяса оказался неожиданно опасен для здоровья

    В Госдуме призвали вернуть россиянам переплату за «коммуналку»

    В России призвали до конца развернуть ВПК во время «жевания соплей» Европой

    Россиянам назвали три способа спасти сбережения

    Африка стала турхитом из-за визовых послаблений

    Пашинян высказался об опасениях из-за российской военной базы

    Комары нападут на Москву

    Стоимость еще одной компании приблизилась к трем триллионам долларов

    Два российских города остались без воды

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok