14:01, 14 мая 2026Путешествия

В России захотели увеличить число рейсов с Крайнего Севера из-за жалоб

Shot: Жители Крайнего Севера пожаловались на дефицит и дороговизну авиабилетов
Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В Министерстве транспорта России захотели увеличить число рейсов с Крайнего Севера из-за жалоб местных жителей на дефицит и дороговизну. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По имеющимся данным, в Минтранс и Росавиацию поступило несколько обращений по поводу доступности авиасообщения от жителей северных городов. Так, мужчина из Надыма (Ямало-Ненецкий автономный округ) пожаловался на то, что авиабилеты до Тюмени невозможно приобрести даже за месяц, особенно летом, в сезон отпусков. По маршруту Надым — Тюмень летает 3-4 рейса авиакомпании «Ямал» в неделю, в настоящее время ближайшая доступная для перелета дата — 18 июня.

Из самого северного города России — Певека (Чукотский автономный округ) — можно отправиться по воздуху только в четыре направления: в Москву, Новосибирск, Анадырь и Якутск. При этом вылеты осуществляются лишь несколько раз в месяц. На них выделяют субсидированные билеты, однако их невозможно взять даже за полгода. К тому же их стоимость может достигать 70 тысяч рублей. Уточняется, что на этом фоне Минтранс начал изучать возможности для открытия дополнительных рейсов.

Ранее тревел-блогерша Елена Лисейкина описала жизнь в чуме оленеводов на Крайнем Севере фразой «за продуктами день на оленях». По ее словам, на Ямале прием пищи очень простой и чаще всего не предполагает готовки.

