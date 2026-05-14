Силовые структуры
14:02, 14 мая 2026

Дачник с пистолетом Макарова привлек внимание полицейских своим огородом

Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «МВД МЕДИА»

В Республике Марий Эл полицейские задержали местного жителя по имени Семен, ставшего фигурантом уголовного дела по двум статьям о хранении и обороте наркотиков и оружия. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба МВД.

По данным следствия, полицейские наведались в гости к мужчине из-за культивирования конопли на его огороде. Под эти цели мужчина переоборудовал под теплицу хозяйственную постройку и в ней смонтировал автоматизированную гидропонную систему, поставив стеллажи и фитолампы, а также датчики контроля климата и вентиляцию с фильтром, чтобы запах не почувствовали на улице. При обыске у Семена также нашли пистолет Макарова с 28 патронами.

По словам задержанного, наркотики он выращивал для собственного потребления, а пистолет случайно нашел и хранил, поскольку любит стрелять по железной бочке. Фигурант находится под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье задержали мужчину за выращивание конопли на участке у тещи.

