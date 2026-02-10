Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:15, 10 февраля 2026Мир

Посол США в НАТО не смог назвать время подписания соглашения по Украине

Посол США в НАТО Уитакер: Соглашение по Украине подпишут, когда придет время
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Мэттью Уитакер

Мэттью Уитакер. Фото: Riccardo GIordano / Globallookpress.com

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер не смог назвать время подписания соглашения по Украине, отметив, что документ будет подписан, «когда придет время». Его слова приводит «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что мир близок как никогда раньше. «Я продолжаю повторять это, потому что я не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру на Украине как никогда раньше», — сказал он.

Уитакер добавил, что президенты Украины и США подпишут документы по мирному соглашению «надлежащим образом и когда придет время».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга. «Это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России вновь ограничивают работу Telegram. Дуров сделал заявление

    Россияне получили январские квитанции за коммуналку с неадекватно высокими суммами. Сколько теперь просят за ЖКУ

    В России появилась возможность сэкономить сотни тысяч на сложных операциях

    Финский политик рассказал о последствиях ухудшения отношений с Россией

    Посол США в НАТО не смог назвать время подписания соглашения по Украине

    Пашинян высказался о попытках Армении нанести вред России

    «Главного русофоба в Киргизии» отправили в отставку

    Гуменник прокомментировал выступление в короткой программе

    В МИД сыронизировали над списком требований Евросоюза к России

    Фицо призвал Евросоюз начать переговоры с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok