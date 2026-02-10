Посол США в НАТО не смог назвать время подписания соглашения по Украине

Посол США в НАТО Уитакер: Соглашение по Украине подпишут, когда придет время

Посол США в НАТО Мэтью Уитакер не смог назвать время подписания соглашения по Украине, отметив, что документ будет подписан, «когда придет время». Его слова приводит «Европейская правда».

Дипломат подчеркнул, что мир близок как никогда раньше. «Я продолжаю повторять это, потому что я не только верю в это, но и очень внимательно слежу за тем, что происходит на переговорах. Я считаю, что мы близки к миру на Украине как никогда раньше», — сказал он.

Уитакер добавил, что президенты Украины и США подпишут документы по мирному соглашению «надлежащим образом и когда придет время».

Ранее Трамп заявил, что Зеленский и президент России Владимир Путин ненавидят друг друга. «Это очень усложняет ситуацию. Но я думаю, что мы очень близки к достижению соглашения», — сказал политик.

