Россия
18:50, 10 февраля 2026Россия

Появились подробности пожара в жилом доме в центре Москвы

Пожар в жилом доме в Москве охватил лестничные пролеты до седьмого этажа
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Юрий Кочетков / РИА Новости

Появились подробности пожара в жилом доме в центре Москвы. Слова консьержа приводит телеканал 360.

Многоэтажка на Пресненском Валу загорелась вечером 10 февраля.

По данным источника телеканала, очагом возгорания стала комната консьержа. По словам самого консьержа, огнем охвачены лестничные пролеты до седьмого этажа.

На месте работают специалисты МЧС России. В связи с возгоранием движение транспорта на Пресненском Валу перекрыто на участке от улицы Красная Пресня до Ходынской улицы.

Тем временем в сети начали появляться кадры спасения жителей дома. На записи видно, как пожарные эвакуируют людей с верхних этажей.

