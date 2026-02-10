Появилось видео из зоны СВО с последствиями отказа ВСУ сдаться

Появилось видео, снятое в зоне специальной военной операции (СВО), на котором показаны последствия отказа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие. Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».

В публикации говорится, что украинские солдаты отказались сдаться и в итоге их позиции были зачищены. На местах остались тела и каски.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как в окопе лежат как минимум трое солдат.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки.

Боец Бекхан Юнусов с позывным Аид, один из известных командиров спецназа «Ахмат», посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ.

