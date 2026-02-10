Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:44, 10 февраля 2026Бывший СССР

Появилось видео из зоны СВО с последствиями отказа ВСУ сдаться

Зачищенные позиции ВСУ с телами отказавшихся сдаться сняли на видео
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Появилось видео, снятое в зоне специальной военной операции (СВО), на котором показаны последствия отказа Вооруженных сил Украины (ВСУ) сложить оружие. Кадры публикует Telegram-канал «Работайте, братья!».

В публикации говорится, что украинские солдаты отказались сдаться и в итоге их позиции были зачищены. На местах остались тела и каски.

На кадрах, опубликованных каналом, видно, как в окопе лежат как минимум трое солдат.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко заявил, что военнослужащие ВСУ бросили сотни тел сослуживцев у Гуляйполя, Купянска, Красного Лимана и Юнаковки.

Боец Бекхан Юнусов с позывным Аид, один из известных командиров спецназа «Ахмат», посвятил пост в блоге разложившемуся телу бойца ВСУ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Задержан еще один пособник покушения на генерала Алексеева. Кто он и что о нем известно?

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Кристина Асмус рассказала о своем страхе словами «я ссу»

    В расправе над президентом федерации легкой атлетики России заподозрили его сына

    Карл III пообещал помочь полиции в расследовании против бывшего принца Эндрю

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

    В Одесской области раскрыли число оставшихся без света жителей

    В Госдуме призвали избавиться от скрытых комиссий при покупке недвижимости

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok