Расправившийся с незнакомцем россиянин оказал сопротивление силовикам

В Москве следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2001 году

В Москве правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении расправы в 2001 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Во время задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и применил насилие в отношении полицейских. В связи с этим в отношении него возбуждено отдельное уголовное дело. Следствие намерено просить суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 11 августа 2001 года на Боровском шоссе из хулиганских побуждений москвич нанес ножевые ранения ранее незнакомому мужчине, который не выжил. На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось. Однако повторный анализ материалов дела, а также дополнительные допросы свидетелей, которые опознали подозреваемого по фотографии, позволили следователям и криминалистам установить личность нападавшего.

