Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:49, 10 февраля 2026Силовые структуры

Расправившийся с незнакомцем россиянин оказал сопротивление силовикам

В Москве следователи раскрыли убийство мужчины, совершенное в 2001 году
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия»

В Москве правоохранители задержали мужчину по подозрению в совершении расправы в 2001 году. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета (СК) России.

Во время задержания злоумышленник оказал активное сопротивление и применил насилие в отношении полицейских. В связи с этим в отношении него возбуждено отдельное уголовное дело. Следствие намерено просить суд об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, вечером 11 августа 2001 года на Боровском шоссе из хулиганских побуждений москвич нанес ножевые ранения ранее незнакомому мужчине, который не выжил. На первоначальном этапе преступление раскрыть не удалось. Однако повторный анализ материалов дела, а также дополнительные допросы свидетелей, которые опознали подозреваемого по фотографии, позволили следователям и криминалистам установить личность нападавшего.

Ранее Верховный суд Татарстана приговорил женщину к 10 годам лишения свободы за то, что она расправилась с двумя проститутками.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В России высказались об изменении статуса русского языка в Казахстане

    В России оценили вероятность диалога с Европой

    В МИД прокомментировали позицию России по «Маршруту Трампа» в Армении

    Россияне начали активно скупать один тип машин

    Оценено будущее российских баз в Сирии

    На Олимпиаде нашли решение проблемы с пьедесталами

    Джиган назвал падальщиками ухажеров Самойловой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok