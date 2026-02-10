Режиссер фильма «Духless» отреагировал на слухи о съемках продолжения

Роман Прыгунов опроверг съемки продолжения фильма «Духless» с Данилой Козловским

Режиссер фильма «Духless» Роман Прыгунов прокомментировал слухи о съемках третьей части картины по произведению писателя и журналиста Сергея Минаева. Его слова передает Telegram-канал «Антиглянец»

По информации источника, пока фильм с Данилой Козловским в главной роли находится на ранней стадии разработки и говорить о начале съемочного процесса еще рано.

«Я сейчас снимаю другое кино, мне это интереснее, чем продолжение "Духless". Но всем поклонникам саги теплый привет!» — сообщил постановщик каналу.

Также журналисты уточнили, что Прыгунов не стал исключать, что сядет в режиссерское кресло третьего «Духless» в ближайшее время. «Пока рано делиться [подробностями]», — добавил он.

Ранее руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин сообщил, что актер Данила Козловский зарабатывает почти 5 миллионов рублей за выступление на свадьбе.