Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:31, 10 февраля 2026Россия

В «Ахмате» сделали резкий выпад против высокопоставленного православного священника

Боец «Ахмата» Молотов сделал выпад против зампреда СМО священника РПЦ Фуфаева
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Сергий Фуфаев

Сергий Фуфаев. Кадр: «Библия и толкования — Экзегет.ру» / YouTube

Боец спецназа «Ахмат» Игорь Молотов (Садовников), биограф главы подразделения Апти Алаудинова, сделал выпад против зампреда Синодального миссионерского отдела (СМО) Московского патриархата, священника РПЦ Сергия Фуфаева. Пост Молотова опубликован в Telegram.

Поводом для резких высказываний в отношении высокопоставленного священника стали его высказывания об идеологии, отраженной в книге Алаудинова «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста». Сергий оценил эти идеи как вредные для православных христиан и назвал их ведущими к ереси.

В свою очередь, Молотов заявил, что Сергий является «врагом всех людей Книги». Он добавил, что, по его мнению, ни один священнослужитель не будет так высказываться, если только его «тюрбан или ряса не фальшивые, сделанные по заказу СБУ».

Ранее объяснился и сам Апти Алаудинов, которого обвинили в склонении христиан к ереси. Он отказался считать значимым заключение зампреда Синодального миссионерского отдела, хотя в том же видео сам допустил, что мнение Церкви может быть выражено лишь «Патриархом или Синодальным отделом».

Материалы по теме:
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи. Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи.Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
11 января 2026
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
18 декабря 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
21 ноября 2025

Синодальный миссионерский отдел РПЦ не в первый раз отмечает, что Бог Библии не тождественен Аллаху Корана, и согласие с мусульманами о «едином Боге» ведет к ослаблению веры и отказу от краеугольных догматов православия. В аналогичном ключе высказывался и глава РПЦ патриарх Кирилл. Он напоминал о недопустимости уклонения в «вероучительный синкретизм», то есть в попытки объединить несколько религий, к чему «иной раз пытаются склонить православных христиан под самыми разными, даже кажущимися благовидными, предлогами, например, ради объединения с людьми иной веры на поле брани».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Над Азовским и Черным морями произошли боестолкновения с ВСУ

    Замедление Telegram и риск полной блокировки в России. Что происходит и что будет дальше

    Для россиян начали готовить новый запрет

    В файлах по делу Эпштейна нашли «бойфренда» Макрона

    Писательницу признали виновной в сексуализации детей в книге

    В США назвали главную характеристику Ту-160М

    Следователям разрешили привлечь председателя российского суда

    Британия исключила из санкций дочки «Лукойла»

    В «Ахмате» сделали резкий выпад против высокопоставленного православного священника

    В российском городе на прохожих едва не упала глыба льда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok