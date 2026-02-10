В «Ахмате» сделали резкий выпад против высокопоставленного православного священника

Боец «Ахмата» Молотов сделал выпад против зампреда СМО священника РПЦ Фуфаева

Боец спецназа «Ахмат» Игорь Молотов (Садовников), биограф главы подразделения Апти Алаудинова, сделал выпад против зампреда Синодального миссионерского отдела (СМО) Московского патриархата, священника РПЦ Сергия Фуфаева. Пост Молотова опубликован в Telegram.

Поводом для резких высказываний в отношении высокопоставленного священника стали его высказывания об идеологии, отраженной в книге Алаудинова «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста». Сергий оценил эти идеи как вредные для православных христиан и назвал их ведущими к ереси.

В свою очередь, Молотов заявил, что Сергий является «врагом всех людей Книги». Он добавил, что, по его мнению, ни один священнослужитель не будет так высказываться, если только его «тюрбан или ряса не фальшивые, сделанные по заказу СБУ».

Ранее объяснился и сам Апти Алаудинов, которого обвинили в склонении христиан к ереси. Он отказался считать значимым заключение зампреда Синодального миссионерского отдела, хотя в том же видео сам допустил, что мнение Церкви может быть выражено лишь «Патриархом или Синодальным отделом».

Синодальный миссионерский отдел РПЦ не в первый раз отмечает, что Бог Библии не тождественен Аллаху Корана, и согласие с мусульманами о «едином Боге» ведет к ослаблению веры и отказу от краеугольных догматов православия. В аналогичном ключе высказывался и глава РПЦ патриарх Кирилл. Он напоминал о недопустимости уклонения в «вероучительный синкретизм», то есть в попытки объединить несколько религий, к чему «иной раз пытаются склонить православных христиан под самыми разными, даже кажущимися благовидными, предлогами, например, ради объединения с людьми иной веры на поле брани».