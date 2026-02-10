Объявленный толкающим христиан к ереси глава «Ахмата» объяснился

Объявленный толкающим христиан к ереси Алаудинов призвал критиков идти на СВО

Объявленный толкающим христиан к ереси глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объяснился и призвал критиков идти на спецоперацию, чтобы придумать свою идеологию. Видео с комментарием по поводу ситуации он опубликовал в Telegram.

Как сообщалось ранее, зампред Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Московского патриархата священник РПЦ Сергий Фуфаев прочитал доклад, в которой книга, написанная Алаудиновым в соавторстве с имамом Магомедом Хийтанаевым, называется ведущей к ереси. К основным ее признакам относятся утверждения, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, верят в одного и того же Иисуса Христа, а также верят в то, что Иисус якобы поведет войска против Антихриста.

Алаудинов не согласился с заключением Фуфаева и заявил, что общее мнение Церкви может быть выражено лишь «Патриархом или Синодальным отделом». «Все остальное — как и везде — есть люди, которые что-то для себя там думают, хотят», — оценил Алаудинов слова замглавы Синодального миссионерского отдела.

Также он добавил, что тем, кто дал официальную оценку его идеям, следовало бы отправиться на специальную военную операцию (СВО). «Мне что, ваша рецензия нужна? Вы можете написать свою книгу со своей идеей, вложить туда свою идеологию, и флаг вам в руки (...) Я вам предложить могу что: приходите на СВО, собираете подразделение, (...) объединяете войска, и идете себе сами отдельно в бой», — заявил он.

Синодальный миссионерский отдел РПЦ не в первый раз отмечает, что Бог Библии не тождественен Аллаху Корана, и согласие с мусульманами о едином Боге ведет к ослаблению веры и отказу от краеугольных догматов православия. В аналогичном ключе высказывался и глава РПЦ патриарх Кирилл. Он напоминал о недопустимости уклонения в «вероучительный синкретизм», то есть в попытки объединить несколько религий, к чему «иной раз пытаются склонить православных христиан под самыми разными, даже кажущимися благовидными, предлогами, например, ради объединения с людьми иной веры на поле брани».