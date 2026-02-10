Умер адвокат Генрих Падва

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
08:21, 10 февраля 2026Россия

Объявленный толкающим христиан к ереси глава «Ахмата» объяснился

Объявленный толкающим христиан к ереси Алаудинов призвал критиков идти на СВО
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Объявленный толкающим христиан к ереси глава спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов объяснился и призвал критиков идти на спецоперацию, чтобы придумать свою идеологию. Видео с комментарием по поводу ситуации он опубликовал в Telegram.

Как сообщалось ранее, зампред Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Московского патриархата священник РПЦ Сергий Фуфаев прочитал доклад, в которой книга, написанная Алаудиновым в соавторстве с имамом Магомедом Хийтанаевым, называется ведущей к ереси. К основным ее признакам относятся утверждения, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, верят в одного и того же Иисуса Христа, а также верят в то, что Иисус якобы поведет войска против Антихриста.

Алаудинов не согласился с заключением Фуфаева и заявил, что общее мнение Церкви может быть выражено лишь «Патриархом или Синодальным отделом». «Все остальное — как и везде — есть люди, которые что-то для себя там думают, хотят», — оценил Алаудинов слова замглавы Синодального миссионерского отдела.

Материалы по теме:
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи. Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи.Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
11 января 2026
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
18 декабря 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
21 ноября 2025

Также он добавил, что тем, кто дал официальную оценку его идеям, следовало бы отправиться на специальную военную операцию (СВО). «Мне что, ваша рецензия нужна? Вы можете написать свою книгу со своей идеей, вложить туда свою идеологию, и флаг вам в руки (...) Я вам предложить могу что: приходите на СВО, собираете подразделение, (...) объединяете войска, и идете себе сами отдельно в бой», — заявил он.

Синодальный миссионерский отдел РПЦ не в первый раз отмечает, что Бог Библии не тождественен Аллаху Корана, и согласие с мусульманами о едином Боге ведет к ослаблению веры и отказу от краеугольных догматов православия. В аналогичном ключе высказывался и глава РПЦ патриарх Кирилл. Он напоминал о недопустимости уклонения в «вероучительный синкретизм», то есть в попытки объединить несколько религий, к чему «иной раз пытаются склонить православных христиан под самыми разными, даже кажущимися благовидными, предлогами, например, ради объединения с людьми иной веры на поле брани».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ситуация безысходная». Военные батальона «Азов» покончили с собой на фронте. Что об этом известно?

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    Офицеры ВСУ начали передвигаться с охраной по Запорожью из-за страха мирных жителей

    Зеленского предостерегли от утраты Черного моря

    В Евросоюзе назвали пять шагов для вступления Украины

    В Европе рассказали о «глубоких корнях» неприязни Орбана к Зеленскому

    ВС России атаковали тыловой аэродром ВСУ

    Молодая россиянка решила заработать на теракте ночью

    Женщин предупредили о последствиях злоупотребления вибраторами

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok