Идеи главы «Ахмата» объявили ведущими к ереси

Зампред СМО Фуфаев: Идеи главы спецназа «Ахмат» Алаудинова ведут к ереси

Изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идеи главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова ведут к ереси. Об этом объявил зампред Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Московского патриархата священник РПЦ Сергий Фуфаев.

По словам одного из официальных лиц РПЦ, написанная в соавторстве с имамом Хийтанаевым книга несет в себе ряд серьезных заблуждений о православии, которые ведут к его искажению. К основным признакам ереси относились утверждения, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, верят в одного и того же Иисуса Христа, а также верят, что Иисус якобы поведет войска против Антихриста.

«В миссионерской и пастырской беседе с людьми, находящимися под влиянием этого заблуждения, необходимо показать радикальную его несовместимость с православной верой», — говорится в докладе Фуфаева.

Глава РПЦ Патриарх Кирилл призывал христиан хранить чистоту веры и не поступаться ею даже их благих побуждений, например на «поле брани».

Ранее сообщалось, что ахматовец Игорь Молотов написал книгу об «Ахмате» и его командире Алаудинове. В ней рассказывается о жизни, боевом пути и религиозно-философских взглядах главы «Ахмата», который неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих оценок резонансных событий и реакций на скандалы с участием бойцов подразделения и жителей Чечни.