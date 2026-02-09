Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:05, 9 февраля 2026Россия

Идеи главы «Ахмата» объявили ведущими к ереси

Зампред СМО Фуфаев: Идеи главы спецназа «Ахмат» Алаудинова ведут к ереси
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)
Апти Алаудинов

Апти Алаудинов. Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Изложенные в книге «Войско Иисуса в битве против войска даджаля-антихриста» идеи главы спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова ведут к ереси. Об этом объявил зампред Синодального миссионерского отдела (СМО) по апологетической миссии Московского патриархата священник РПЦ Сергий Фуфаев.

По словам одного из официальных лиц РПЦ, написанная в соавторстве с имамом Хийтанаевым книга несет в себе ряд серьезных заблуждений о православии, которые ведут к его искажению. К основным признакам ереси относились утверждения, что мусульмане и христиане верят в одного и того же Бога, верят в одного и того же Иисуса Христа, а также верят, что Иисус якобы поведет войска против Антихриста.

«В миссионерской и пастырской беседе с людьми, находящимися под влиянием этого заблуждения, необходимо показать радикальную его несовместимость с православной верой», — говорится в докладе Фуфаева.

Материалы по теме:
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи. Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
«Войско Иисуса», джихад и украинские трофеи.Об Апти Алаудинове и его священной войне вышла книга. Каким в ней предстал генерал?
11 января 2026
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
«Спрашивалка не выросла». Вассерман призвал Алаудинова присмотреться к окружению и прекратить балаган. Генерал ответил угрозой
18 декабря 2025
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
Блогеры, военкоры и бойцы СВО поругались из-за «криптохохлов» — вмешались Бэтмен, глава «Ахмата» и лидер «Мужского государства»
21 ноября 2025

Глава РПЦ Патриарх Кирилл призывал христиан хранить чистоту веры и не поступаться ею даже их благих побуждений, например на «поле брани».

Ранее сообщалось, что ахматовец Игорь Молотов написал книгу об «Ахмате» и его командире Алаудинове. В ней рассказывается о жизни, боевом пути и религиозно-философских взглядах главы «Ахмата», который неоднократно оказывался в центре внимания из-за своих оценок резонансных событий и реакций на скандалы с участием бойцов подразделения и жителей Чечни.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ФСБ раскрыла новые подробности о покушении на генерала Алексеева. СБУ обещала заплатить киллеру 30 тысяч долларов

    Российский школьник случайно сделал научное открытие

    Раскрыты неожиданные источники радиации в обычной квартире

    США назвали угасающей империей

    В России не смогли увеличить перевозки по Северному морскому пути

    Легендарные мотоциклы Jawa получили ОТТС в России

    Раскрыто реальное состояние системы ПВО Украины

    Жители московского ЖК слушали сирену 10 часов

    Влияние западных санкций на теневую занятость в России оценили

    В МИД назвали колхозной политику Запада в отношении России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok