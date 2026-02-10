Россия нарастила до максимума поставки одного металла в Бразилию

РИА Новости: Экспорт алюминия из России в Бразилию достиг $7,6 млн в январе

По итогам января 2026 года доходы российских экспортеров от продажи необработанного алюминия покупателям из Бразилии достигли 7,6 миллиона долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Статистической службы латиноамериканской страны.

В месячном выражении показатель увеличился более чем в 2,5 раза или на 4,6 миллиона долларов. Достигнутый в январе результат оказался максимальным с сентября 2021 года. Тогда доходы России от продажи алюминия в Бразилию оценивались в 16,7 миллиона долларов.

На этом фоне Россия оказалась четвертой в списке крупнейших поставщиков этого вида продукции на рынок латиноамериканской страны. В этом рейтинге ее опередили Аргентина с результатом в 20 миллионов долларов, Индия (15,4 миллиона), Венесуэла (7,7 миллиона). Испания с показателем в 2,3 миллиона долларов замкнула топ-5.

После ввода санкций Россия стала перенаправлять экспортные потоки алюминия с Запада на Восток. Одним из главных покупателей в итоге стал Китай. За один только сентябрь 2025 года доходы отечественных экспортеров от сбыта этого металла в азиатскую страну составили 530,5 миллиона долларов. В январе-августе показатель достиг 4,1 миллиарда долларов.