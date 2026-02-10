Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

16:29, 10 февраля 2026Забота о себе

Россиян предупредили о последствиях полного отказа от кофе

Диетолог Писарева: Резкий отказ от кофе может вызвать нарушения в работе ЖКТ
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

Резкий и полный отказ от кофе может привести к ухудшению самочувствия и развитию синдрома отмены. Об этом предупредила нутрициолог и диетолог Ирина Писарева в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам специалистки, полный отказ от кофе может вызвать неприятные последствия. Диетолог уточнила, что в первые дни может появиться головная боль, сонливость, раздражительность, снижение концентрации и нарушения работы желудочно-кишечного тракта (ЖКТ). Такие симптомы обычно сохраняются в течение четырех–пяти дней, после чего постепенно проходят.

Эксперт подчеркнула, что со временем отказ от кофе может принести пользу. Так, по ее словам, без кофеина улучшается качество сна, снижается тревожность, нормализуется настроение, а иногда даже стабилизируется артериальное давление. Писарева отметила, что примерно через месяц после отказа кофе восстанавливается уровень бодрости и активности.

Чтобы избежать выраженных негативных последствий, диетолог рекомендовала отказываться от кофе постепенно, снижая количество выпиваемых за день чашек кофе. Она добавила, что полностью исключить напиток из рациона стоит людям с заболеваниями ЖКТ, сердечно-сосудистой системы и повышенной тревожностью. Если противопоказаний нет, допустимой нормой она назвала две-три чашки кофе в день.

Ранее гастроэнтеролог Сергей Вялов заявил, что дискомфорт в животе после кофе не является нормой. По его словам, такая реакция может указывать на скрытые проблемы в органах пищеварения.

