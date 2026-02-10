Россиянам назвали условия для снижения цен на автомобили

Эксперт Ракитин: Машины подешевеют, если производители будут освобождать стоки

Машины в России могут подешеветь, если производители будут освобождать стоки, рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Это и другие условия для снижения цен на авто специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Машины могут подешеветь, если производители будут освобождать стоки. Например, машины 2025 года производства и даже 2024 еще у многих остались. Плюс ко всему будут, наверное, какие-то маркетинговые скидки при соблюдении определенных условий», — отметил Ракитин.

При этом автоэксперт рассказал, что экономических причин для снижения цен на авто на сегодняшний день нет.

«Надо учитывать, что с начала года автомобили значительно подорожали, и это не лучшим образом сказывается на рынке. Сейчас рынок, который очень сильно связан с банковским сектором, попал в практически тупиковую ситуацию, когда никто ничего не может сделать. Банки не могут давать под меньший процент кредиты, а производители не могут продавать за дешево, потому что машины куплены. Поэтому объективных факторов для снижений цен объективно ноль», — заключил он.

Ранее стало известно, что в конце января 2026 года подавляющее большинство сегментов российского авторынка оказались в минусе. Об усугублении негативной тенденции сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

С 26 января по 1 февраля в плюсе по продажам оказался только сегмент новых автобусов. Там реализация в годовом выражении подросла на 6,7 процента и достигла 176 единиц, пояснили аналитики.