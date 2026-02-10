Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
06:30, 10 февраля 2026ЭкономикаЭксклюзив

Россиянам назвали условия для снижения цен на автомобили

Эксперт Ракитин: Машины подешевеют, если производители будут освобождать стоки
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Машины в России могут подешеветь, если производители будут освобождать стоки, рассказал автоэксперт и главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Это и другие условия для снижения цен на авто специалист назвал в разговоре с «Лентой.ру».

«Машины могут подешеветь, если производители будут освобождать стоки. Например, машины 2025 года производства и даже 2024 еще у многих остались. Плюс ко всему будут, наверное, какие-то маркетинговые скидки при соблюдении определенных условий», — отметил Ракитин.

При этом автоэксперт рассказал, что экономических причин для снижения цен на авто на сегодняшний день нет.

«Надо учитывать, что с начала года автомобили значительно подорожали, и это не лучшим образом сказывается на рынке. Сейчас рынок, который очень сильно связан с банковским сектором, попал в практически тупиковую ситуацию, когда никто ничего не может сделать. Банки не могут давать под меньший процент кредиты, а производители не могут продавать за дешево, потому что машины куплены. Поэтому объективных факторов для снижений цен объективно ноль», — заключил он.

Ранее стало известно, что в конце января 2026 года подавляющее большинство сегментов российского авторынка оказались в минусе. Об усугублении негативной тенденции сообщает «Автостат» со ссылкой на данные «ППК» («Паспорт промышленный консалтинг»).

С 26 января по 1 февраля в плюсе по продажам оказался только сегмент новых автобусов. Там реализация в годовом выражении подросла на 6,7 процента и достигла 176 единиц, пояснили аналитики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД назвали причину ударов России по объектам на Украине

    В покушении на генерала ГРУ нашелся польский след

    Россия начала непомерно тратить

    В США заявили о новой угрозе для Украины

    Стал известен ответ Стармера на призыв уйти

    Наследники Бориса Рыжего потребовали от Театра на Таганке миллионы рублей

    В США назвали последствия удара ВС России по крупнейшей в Европе электроподстанции

    Шутки Сабурова об Иисусе Христе осудили в РПЦ

    Посол раскрыл реакцию итальянцев на помощь Украине

    Названы оптимальные характеристики компьютера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok