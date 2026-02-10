ТАСС: Дроны ВСУ в первую очередь охотятся за экипажами «Градов»

Операторы дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в первую очередь охотятся за экипажами реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град». Цели украинских беспилотников назвал командир боевой машины Южной группировки войск с позывным Медалист в беседе с ТАСС.

«Ребята отработали и за ними сразу же вылетели дроны противника, и они не успевали уже уходить, покинули машину, и дроны противника работали не по машине, а искали их. Долго кружили, но, видно, уже батарейка садилась, и тогда уже ударили в машину, а так искали людей, потому что люди, я так понял, приоритет», — рассказал российский командир.

Ранее в Кремле сделали заявление о продолжении спецоперации на Украине. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, Москва будет вести боевые действия, пока Киев не примет необходимых решений для мирного урегулирования конфликта.