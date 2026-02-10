Российский министр оценил перспективы появления на предприятиях комнат для интровертов

Котяков: Комнат для интровертов на заводах пока не будет, но условия улучшаются

Комнаты для интровертов вряд ли появятся в ближайшее время на российских заводах, однако тренд на улучшение условий труда сейчас очевиден. Об этом глава Минтруда Антон Котяков рассказал «Эксперту».

В ответ на вопрос журналиста, рассказавшего, что крупный бизнес «создает сотрудникам тепличные условия вплоть до бесплатных фрешей и комнат для интровертов», и «те же сварщики могут недоумевать по этому поводу», министр оценил перспективы развития такой поддержки, отметив ведущуюся и на предприятиях обрабатывающей промышленности «серьезную трансформацию».

По его словам, улучшаются цеховая медицина, возобновляется практика организации санаторного лечения. «Компании все чаще предлагают страхование для членов семьи, организовывают детский отдых, делают выплаты при рождении ребенка», — перечислил Котяков.

Как рассказал ранее президент России Владимир Путин, с 2026 года в стране в 20 раз — с 50 тысяч до 1 миллиона рублей — вырос максимальный размер не облагаемой налогами и страховыми взносами выплаты при рождении ребенка.