Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:35, 10 февраля 2026Экономика

Российский министр оценил перспективы появления на предприятиях комнат для интровертов

Котяков: Комнат для интровертов на заводах пока не будет, но условия улучшаются
Дмитрий Воронин

Фото: Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

Комнаты для интровертов вряд ли появятся в ближайшее время на российских заводах, однако тренд на улучшение условий труда сейчас очевиден. Об этом глава Минтруда Антон Котяков рассказал «Эксперту».

В ответ на вопрос журналиста, рассказавшего, что крупный бизнес «создает сотрудникам тепличные условия вплоть до бесплатных фрешей и комнат для интровертов», и «те же сварщики могут недоумевать по этому поводу», министр оценил перспективы развития такой поддержки, отметив ведущуюся и на предприятиях обрабатывающей промышленности «серьезную трансформацию».

По его словам, улучшаются цеховая медицина, возобновляется практика организации санаторного лечения. «Компании все чаще предлагают страхование для членов семьи, организовывают детский отдых, делают выплаты при рождении ребенка», — перечислил Котяков.

Как рассказал ранее президент России Владимир Путин, с 2026 года в стране в 20 раз — с 50 тысяч до 1 миллиона рублей — вырос максимальный размер не облагаемой налогами и страховыми взносами выплаты при рождении ребенка.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Идеологию командира «Ахмата» объявили неприемлемой для христиан

    Под антироссийские санкции ЕС впервые попадут порты партнеров Москвы

    «Эйчары устали работать». Раскрыта бредовая причина, почему россияне не могут найти работу

    В Кремле высказались о проблеме кумовства

    Россия обсуждала на Аляске территориальные «компромиссы» по Украине

    Названа причина смерти легендарного адвоката Генриха Падвы

    У расправившегося над 9-летнем Пашей из Петербурга нашли терабайты детского порно

    Продавцы обвинили покупателей в порче техники

    Бегство сотрудников из «Почты России» ускорилось

    ВСУ ударили по объекту энергетики в российском регионе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok