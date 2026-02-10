Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

20:27, 10 февраля 2026Силовые структуры

Полицейский-взяточник из России лишился 400 квадратных метров

Суд обратил в доход государства имущество экс-замглавы брянского УМВД Соколова
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Брянске обратил в доход государства имущество бывшего замглавы городского УМВД — начальника полиции Юрия Соколова и его близких родственников. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции области.

Как уточнили в суде, речь идет об активах, которые были приобретены на неподтвержденные доходы экс-полицейского. Среди них — движимое и недвижимое имущество площадью более 400 квадратных метров.

Суд над Юрием Соколовым состоялся летом 2025 года. Его признали виновным в получении особо крупной взятки и двух эпизодах приготовления к получению взятки, приговорив к 8,5 года колонии строгого режима. Своей вины экс-замначальника брянского УМВД не признал и уже обжаловал принятое судьей решение.

По данным следствия, с 2017 по 2021 год Соколов приобрел два премиум-автомобиля — Toyota Camry 2021 года выпуска и Lexus RX200T 2017 года выпуска, которые зарегистрировал на свою мать и отца супруги. Он также переделал свой двухэтажный дом, выполнив в нем дизайнерский ремонт и увеличив площадь в три раза – до 424,8 квадратного метра.

Ранее Волгоградский областной суд признал законным решение об изъятии в доход государства имущества бывшего председателя Верховного суда Республики Адыгея Аслана Трахова.

