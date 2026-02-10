Российский тревел-блогер побывал в США и рассказал о жизни русских в Нью-Йорке

Путешествующий по США российский тревел-блогер Александр побывал в Нью-Йорке и рассказал о жизни русских на Брайтон-Бич. Своими наблюдениями он поделился в личном блоге «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

Он объяснил, что в этом районе редко можно услышать английскую речь, а вместо нее активно используется русский язык. Блогер добавил, что Брайтон может дать переехавшим в США россиянам знакомую почву под ногами.

«И это странное чувство. Америка вроде рядом. Но для многих она так и остается горизонтом, который не пересекается с повседневной жизнью», — заметил Александр.

Ранее другая российская блогерша описала Брайтон-Бич фразой «русское позорище». На полках местных магазинов можно найти множество товаров российского производства по высоким ценам, пожаловалась она.

