Российский военный рассказал о ловушках для ВСУ в зоне СВО

Минобороны: Российские военные создают минные поля по маршрутам снабжения ВСУ

Российские операторы беспилотных летательных аппаратов создают минные поля по маршрутам снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). О ловушках в зоне проведения специальной военной операции (СВО) рассказал боец с позывным Кизляк, его слова приводятся в официальном Telegram-канале Минобороны.

«Наша задача — не дать противнику расслабиться. Мы не гоняемся за каждой машиной, мы делаем так, чтобы они сами нашли свой "подарок"», — отметил Кизляк.

По данным оборонного ведомства, в настоящий момент бойцы группировки «Восток» продолжают успешно продвигаться в глубину обороны противника на запорожском направлении.

Как пояснил оператор БПЛА, для того, чтобы у противника не было шансов подвезти снаряды или смениться на позициях, его подразделения с помощью дронов превращают обычные маршруты, которыми пользуются ВСУ, в минные поля. «Такие ловушки появляются там, где их меньше всего ждут», — добавил Кизляк.

Ранее сообщалось, что российские дроны уничтожили колонну ВСУ за пять минут. Для этого были подняты ударные дроны, а также наведена артиллерия и расчеты реактивной системы залпового огня.