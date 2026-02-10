Реклама

11:12, 10 февраля 2026

Российскую экономику призвали перевести на новые рельсы

Глава Минпромторга Алиханов отметил важность развития биоэкономики в России
Анатолий Акулов (редактор)
Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов

Министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов . Фото: Сергей Бобылев / Pool / ТАСС

Структуру российской экономики необходимо постепенно изменять, делая акцент в сторону развития биоэкономики. Об этом заявил глава Министерства промышленности и торговли (Минпромторга) Антон Алиханов, его слова приводит ТАСС.

Биоэкономика — это экономика возобновления природных ресурсов в производстве продуктов питания, энергии, товаров и услуг. Переход на нее поспособствует выходу России на мировые рынки и формированию новых форм проживания, полагает министр. Речь идет о биоэкопоселениях и устойчивых промышленных кластерах, пояснил он. «Для России биоэкономика — это не только технологический суверенитет, но и возможность нового вектора технологического лидерства», — подчеркнул Алиханов.

В обозримом будущем следует сделать акцент на наращивание экспорта продукции глубокой переработки вместо поставок за рубеж сырья. Переход российской экономики на биорельсы поможет достичь этой цели. Страна, отметил Алиханов, обладает внушительными природными ресурсами и научной базой. Это позволяет увеличить производство продукции с высокой добавленной стоимостью, констатировал глава ведомства.

Об исчерпании модели роста российской экономики, основанной на сочетании роста зарплаты, доходов и потребления населения, жилищного строительства и импортозамещения, ранее предупредили специалисты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП). Новых же драйверов за последнее время в стране так и не появилось, отметил эксперты. На этом фоне аналитики профильного центра заявили о неизбежности вхождения российской экономики в полноценную рецессию в обозримом будущем.

