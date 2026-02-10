Реклама

Из жизни
11:30, 10 февраля 2026Из жизни

Рыбак поймал огромного палтуса размером с человека и установил новый рекорд

В Канаде рыбак поймал огромного палтуса длиной два метра
Никита Савин
Никита Савин

Фото: Musée du Fjord

В Канаде рыбак из провинции Квебек поймал огромного белокорого атлантического палтуса и установил новый рекорд. Об этом сообщает CBC News.

Рыбу более 2 метров в длину и весом 110 килограммов выловил в субботу, 31 января, Ален Хамел во время подледного лова. Мужчина сражался с гигантским палтусом более двух часов. Как заявил представитель оценочной комиссии, после такой битвы Хамелу понадобилась помощь физиотерапевта, так как его руки находились в постоянном напряжении.

Рыбу размером с человека поймали на фьорде в административном районе Сагеней — Озеро Сен-Жан. Ловить палтусов там запрещено, однако Хамел был участником научной программы музея фьорда. Ее целью является изучение фауны региона. В частности, с помощью анализа костей палтусов ученые могут уточнить маршруты их сезонной миграции. Прошлым рекордом фьорда был палтус весом 88 килограммов, пойманный в 2025 году.

Киты в печали, вороны мстят, а коты чуют смерть: правда ли, что животные могут испытывать чувства и вести себя как люди?
14 октября 2022
14 октября 2022
Невероятные приключения Джоджо. Дельфин-одиночка наводил страх на туристов. Как дружба с человеком изменила его жизнь
31 августа 2021
31 августа 2021
Таинственная субстанция. «Рвота кашалота» стоит дороже золота. Кто платит за нее миллионы долларов?
4 июня 2021
4 июня 2021

Кроме звания рекордсмена Хамелу достанется около 77 килограммов мяса палтуса.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мужчина поймал рыбу размером с человека. Его улов весил 63 килограмма и был длиной около 1,7 метра.

