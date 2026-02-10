Рыбак поймал огромного палтуса размером с человека и установил новый рекорд

В Канаде рыбак поймал огромного палтуса длиной два метра

В Канаде рыбак из провинции Квебек поймал огромного белокорого атлантического палтуса и установил новый рекорд. Об этом сообщает CBC News.

Рыбу более 2 метров в длину и весом 110 килограммов выловил в субботу, 31 января, Ален Хамел во время подледного лова. Мужчина сражался с гигантским палтусом более двух часов. Как заявил представитель оценочной комиссии, после такой битвы Хамелу понадобилась помощь физиотерапевта, так как его руки находились в постоянном напряжении.

Рыбу размером с человека поймали на фьорде в административном районе Сагеней — Озеро Сен-Жан. Ловить палтусов там запрещено, однако Хамел был участником научной программы музея фьорда. Ее целью является изучение фауны региона. В частности, с помощью анализа костей палтусов ученые могут уточнить маршруты их сезонной миграции. Прошлым рекордом фьорда был палтус весом 88 килограммов, пойманный в 2025 году.

Кроме звания рекордсмена Хамелу достанется около 77 килограммов мяса палтуса.

Ранее сообщалось, что во Вьетнаме мужчина поймал рыбу размером с человека. Его улов весил 63 килограмма и был длиной около 1,7 метра.