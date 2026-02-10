Сбросивший кошку с обрыва россиянин избежал уголовного наказания

В Петербурге закрыли уголовное дело о сброшенной с обрыва кошке Мусе

В Санкт-Петербурге закрыли уголовное дело о сброшенной с обрыва кошке Мусе. Об этом сообщает Telegram-канал Mash на Мойке.

По данным издания, суд принял решение закрыть уголовное дело в связи с отсутствием у животного травм. Кошка в настоящее время чувствует себя хорошо.

Кошка Муся является знаменитостью крымского замка «Ласточкино гнездо», где она проживала около десяти лет. В феврале 2025 года кошку заметил приехавший в Крым турист из Петербурга, который без всякого повода сбросил ее с 40-метрового обрыва в море. Позже, когда его задержали, он объяснил, что попытался взять кошку на руки, но ей это не понравилось. Тогда он решил отомстить животному.

Кошка проплыла около 20 метров и выбралась на сушу. Позже ее достали спасатели-альпинисты, а злоумышленника задержали сотрудники полиции.