Наука и техника
20:48, 10 февраля 2026Наука и техника

Все версии Windows призвали обновить

Microsoft начнет устанавливать новые сертификаты Secure Boot в Windows 11 и 10
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Melnikov Dmitriy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Microsoft заявила, что скоро сертификаты безопасности для Windows 10 и 11 устареют и будут обновлены. На это обратило внимание издание Engadget.

С 2011 года Microsoft применяет в своих операционных системах (ОС) сертификаты безопасности Secure Boot. Они предназначены для защиты систем от загрузки неподписанного и потенциально вредоносного кода до запуска Windows. В компании заявили, что в начале весны начнет процесс обновления и замены устаревших сертификатов.

«По мере развития криптографической безопасности сертификаты и ключи необходимо периодически обновлять для поддержания надежной защиты», — заявил в блоге Windows представитель Microsoft Нуно Коста. По его словам, замена старых сертификатов на новые — «стандартная отраслевая практика». В этой связи Коста призвал пользователей не игнорировать обновления ОС и не препятствовать их установке.

Новые сертификаты будут установлены в автоматическом режиме для большинства пользователей. Актуальность сертификатов можно проверить в «Центре обновления Windows». Апдейты с новыми версиями сертификатов Secure Boot начнут распространять среди пользователей Windows в марте.

В начале февраля в компьютерах под управлением Windows 11 появился продвинутый спящий режим. Он обеспечивает низкое энергопотребление устройств и не допускает запуска сторонних программ.

