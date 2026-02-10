Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Наука и техника
16:23, 10 февраля 2026

В Windows 11 появилась новая важная функция

Microsoft добавила в Windows 11 функцию современного спящего режима
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: rawf8 / Shutterstock / Fotodom  

В компьютерах под управлением Windows 11 появился продвинутый спящий режим. На это обратило внимание издание Windows Latest.

Новый спящий режим Modern Standby будут получать все новые компьютеры. Специалисты объяснили, что новая важная функция переводит персональный компьютер в состояние S0, которое представляет собой режим ожидания с очень низким энергопотреблением.

Также при разворачивании новой функции в Microsoft обнаружили ошибку, связанную с некорректной работой. Из-за неполадки компьютер, находящийся в режиме Modern Standby, мог напротив потреблять излишнюю электроэнергию. В Microsoft устранили ошибку и рассказали, что если Windows обнаружит чрезмерный разряд батареи, то самостоятельно отключит ресурсоемкие приложения.

Кроме того, в компании отметили, что, начиная с Windows 11 версии 24H2, операционная система (ОС) начинает контролировать работу дисплея. Так, если в режиме Modern Standby крышка ноутбука будет закрыта, то экран компьютера не включится ни в каком случае.

Ранее в Microsoft заявили, что для корректной работы игрового компьютера на Windows 11 будет достаточно 16 гигабайт оперативной памяти (ОЗУ). Однако оптимальным объемом назвали 32 гигабайт.

