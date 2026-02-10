Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

13:41, 10 февраля 2026МирЭксклюзив

Слова Макрона о возобновлении диалога с Россией объяснили

Политолог Асафов: Макрон пытается добиться лучшей суверенности Франции
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Benoit Tessier / Pool / Reuters

Президент Франции Эммануэль Макрон, предлагая возобновить диалог с Россией, пытается добиться роста суверенности своей страны, считает политолог Александр Асафов. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру»

«Он пытается быть субъектным, он пытается сделать свою страну субъектной, он пытается увеличить долю продаж своего военно-промышленного комплекса. Для него это ключевые задачи», — сказал Асафов.

При тотальном диктате США по этим направлениям, при серьезном социальном политическом и экономическом давлении Великобритании на Европу, ему нужны какие-то оригинальные шаги, добавил он.

«Он считает, что увеличить свою субъектность, суверенность он может и через такие шаги, как возобновление диалога с Россией, потому что если геополитическая рамка сдвинется, поменяется, то он здесь может оказаться одним из первых», — пояснил политолог.

Ранее Макрон заявил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Французский лидер также отметил, что новую архитектуру безопасности в Европе нужно будет строить с участием России. По его словам, европейцы не должны зависеть от «третьей стороны» в диалоге с Москвой. Он также отметил, что Париж восстановил контакты с Москвой на техническом уровне.

