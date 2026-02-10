Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:31, 10 февраля 2026Россия

Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

47news сообщил о взрыве танка с экипажем в Ленобласти
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

На полигоне в Ленинградской области взорвался танк с экипажем. Об этом сообщает 47news со ссылкой на родственника одного из бойцов.

Все произошло 3 февраля на танковом полигоне во Всеволожском районе региона. По предварительным данным, во время маневров с учебными стрельбами в одной из машин мог взорваться боеприпас.

Членов экипажа спасти не удалось. В пресс-службе Ленинградского военного округа комментариев пока не дали.

Ранее стало известно о падении самолета во время учебно-тренировочного полета в районе поселка Джанаталап в Оренбургской области. Борт пропал с радаров около 10:40, самолет вылетел из аэропорта в 07:33, во время полета сработал маяк. Оперативные службы уточнили, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о взрыве танка с экипажем в Ленобласти

    Max уже стал обязательным для россиян. Где без него не обойтись

    Раскрыта стоимость свидания в России

    Стало известно о многомиллионном долге Telegram

    Захарова высказалась об участии России в «бале вампиров»

    Российский военный рассказал о ловушках для ВСУ в зоне СВО

    Тихановская объяснила смену политики Украины по Белоруссии

    Лыжница Непряева рассказала о нелюбви к ней в России из-за участия в Олимпиаде

    Пакистан представил похожий на «Ланцет» бензиновый дрон

    Схватка мастеров маникюра в салоне красоты российского города попала на видео

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok