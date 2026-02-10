Наши на Олимпиаде: все новости Зимних Игр

Россия
13:17, 10 февраля 2026

Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

В Волгограде в пятиэтажном доме нашли минометные мины
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Эдуард Корниенко / Коммерсантъ

В Волгограде в пятиэтажном доме на проспекте Канатчиков нашли минометные мины. Об этом сообщает V1.RU.

Со слов очевидцев стало известно, что жителей начали эвакуировать в соседнюю школу. Однако официального подтверждения этой информации нет.

Предварительно, боеприпасы обнаружили сотрудники управляющей компании при работе с общедомовыми коммуникациями.

По данным полиции, речь идет о двух минометных минах времен Великой Отечественной войны. «В настоящий момент работают спецслужбы», — сообщили изданию в региональном управлении МВД. Других деталей о произошедшем не приводится.

В декабре 2025 года сообщалось, что в Подмосковье спасатели-саперы взорвали шесть мин времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили поисковики.

