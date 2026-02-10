Стало известно об эвакуации жителей российской многоэтажки после обнаружения мин в здании

В Волгограде в пятиэтажном доме на проспекте Канатчиков нашли минометные мины. Об этом сообщает V1.RU.
Со слов очевидцев стало известно, что жителей начали эвакуировать в соседнюю школу. Однако официального подтверждения этой информации нет.
Предварительно, боеприпасы обнаружили сотрудники управляющей компании при работе с общедомовыми коммуникациями.
По данным полиции, речь идет о двух минометных минах времен Великой Отечественной войны. «В настоящий момент работают спецслужбы», — сообщили изданию в региональном управлении МВД. Других деталей о произошедшем не приводится.
В декабре 2025 года сообщалось, что в Подмосковье спасатели-саперы взорвали шесть мин времен Великой Отечественной войны. Их обнаружили поисковики.