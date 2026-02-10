Тихановская раскрыла цель белорусской оппозиции на 2026 год

Тихановская: Цель оппозиции — ослабить Лукашенко и укрепить белорусский народ

Цель оппозиции — ослабить режим президента Белоруссии Александра Лукашенко и укрепить белорусский народ. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказала экс-кандидат в главы страны Светлана Тихановская.

«Наша цель — ослабить режим Лукашенко, его семью и олигархов и укрепить белорусский народ», — сказала она.

По словам политика, в определенный критический момент, когда даже люди, близкие к Лукашенко, осознают, что он ничего не может сделать, что он уже такой хилый, тогда они могут подтолкнуть режим сесть за стол переговоров с народом, через посредников.

Спикер отметила, что еще одной задачей является обеспечение народа субъектностью, чтобы власть не топтала его, а разговаривала с ним.

Ранее Тихановская заявила, что Украина поменяла политику в отношении Белоруссии, потому что Киев смог разделить режим Лукашенко и белорусский народ. Она подчеркнула, что Киев не сможет добиться безопасности без Белоруссии, свободной от правления нынешнего лидера.